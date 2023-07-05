رسميًا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مدافع ليستر سيتي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع التركي شالار سوينجو، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع سوينجو لمدة 4 مواسم مقبلة، ليرتدي قميص الأتلتي بداية من الموسم المقبل، وينضم لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ووافق صاحب الـ27 عامًا على الانتقال لصفوف الروخي بلانكوس في الأسابيع الماضية، بعدما رفض تمديد عقده مع ليستر سيتي.

وخاض سوينجو 132 مباراة بقميص ليستر، وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020-2021 والدرع الخيرية 2021.

وأصبح المدافع التركي، ثاني صفقات الفريق المدريدي، بعد خافي جالان من سيلتا فيجو، كما بات ثالث تركي يرتدي قميص أتلتيكو مدريد بعد إيمري بيليزجلو وأردا توران.

ولم يشارك شالار سوينجو مع ليستر سيتي في الموسم الماضي إلا في 5 مباريات فقط، بعدما رفض تمديد عقده مع الفريق، ليظل حبيسًا لمقاعد البدلاء لفترة طويلة.