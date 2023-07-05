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الخميس 06 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الشرب بسوهاج تبحث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة

جانب من الاحصاء
جانب من الاحصاء
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أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي بمركز المراغة بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحى لتوصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان استطلاعات الرأى تهدف أيضا الى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة حيث قام مسئولو التوعية بالشركة بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.
وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

الخدمات التي تقدمها الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة استطلاعات الرأي استطلاع راي الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى