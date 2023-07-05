محافظ الجيزة: بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتحسين الصورة البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

وقّع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصرى الكبير وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأكد المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عقد عددًا من الإجتماعات مع المكاتب الإستشارية والمتخصصين والتى إنتهت بموافقته على تنفيذ الرؤية التى تتناسب وأهمية الحدث العالمى بإفتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقال إن البروتوكول يأتي في اطار التعاون المشترك بين كل من محافظة الجيزة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لضمان تنفيذ الأعمال المطلوبة بالجودة والسرعة المعهودة عنها، حيث سيشمل المشروع رفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية لها من خلال دعمها بالزراعات والمسطحات الخضراء وشبكات الري اللازمه وأعمال الإضاءة وذلك ليتكامل الشكل الحضاري لذلك المشروع الضخم والهام لدعم النشاط السياحى بمصر.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمقاييس والمعايير اللازمة وتسخير كافة المجهودات لإنجازها وفق الجداول المحددة لذلك.

حضر توقيع البروتوكول اللواء أركان حرب خالد بيومى العربى المفوض من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.