أولى الجمهورية بالدبلومات لمحافظ بورسعيد: شكرا لك حققت حلمي

أعربت ندى عبد الباقي أحمد عبد الباقي، الطالبة بمدرسة زينب الكفراوي التجارية بنات بمحافظة بورسعيد، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية (التعليم التجاري - نظام 3 سنوات) تخصص فني سكرتير، عن سعادتها بتكليف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق حلمها والتكفل بكافة مصاريف تعليمها الجامعي.

الأولى على الجمهورية بالدبلوم لمحافظ بورسعيد: شكرا لك لقد حققت حلمي

وأضافت :"كنت بحلم أستكمل دراستي إذا حصلت على منحة، وفى حال عدم حصولي عليها كنت سأنزل للعمل حتى أساعد والدي الذي تعب من أجلي، لكن محافظ بورسعيد حقق حلمي وأصبح والدي الثاني وأعده أن أكون عند حسن ظنه".

كان محافظ بورسعيد قد هنأ الطالبة، متمنيا لها مزيدا من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، وكلف إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق حلمها والتكفل بكافة مصاريف تعليمها الجامعي.