محافظ جنوب سيناء يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء ، المركز التكنولوجي المطور الذى يقدم عددا من الخدمات الحيوية للمواطنين ، مثل اصدار جيع التراخيص للمبانى والمحلات ، وعمل محاضر تصالح وطلبات الصيانة ، والتواصل مع كافة الجهات الحكومية وسداد وتحصيل القيمة الايجارية ، والقيد بسجل الموردين وغيرها .

جاءت الزيارة على هامش جولة المحافظ المفاجئة اليوم بمبنى مجلس المدينة الرقمى بشرم الشيخ .

كما تفقد المحافظ مركز خدمات مصر الذى يقدم عدد من الخدمات منها إصدار شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية والفيش والتشبيه للمصريين ، وجوازات السفر ووثاق الزواج والطلاق للأجانب وغيرها.

كما التقى المحافظ بعدد من الجماهير واطمأن على إنجاز الأعمال وحسن المعاملة .

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