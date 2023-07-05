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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ لمركز خدمة المواطنين
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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء ، المركز التكنولوجي المطور الذى يقدم عددا من الخدمات الحيوية للمواطنين ، مثل اصدار جيع  التراخيص للمبانى والمحلات ، وعمل محاضر تصالح وطلبات الصيانة ، والتواصل مع كافة الجهات الحكومية وسداد وتحصيل القيمة الايجارية ، والقيد بسجل الموردين وغيرها . 

جاءت الزيارة على هامش جولة المحافظ المفاجئة اليوم بمبنى مجلس المدينة الرقمى بشرم الشيخ .

كما تفقد المحافظ مركز خدمات مصر الذى يقدم عدد من الخدمات منها إصدار شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والعائلية والفيش والتشبيه للمصريين ، وجوازات السفر ووثاق الزواج والطلاق للأجانب وغيرها.
كما التقى المحافظ بعدد من الجماهير واطمأن على إنجاز الأعمال وحسن المعاملة .

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المركز التكنولجي لخدمة المواطنين مجلس مدينة شرم الشيخ - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء مركز خدمات مصر