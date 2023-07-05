بدء توافد جماهير الأهلي لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلى بالدوري.. صور

توافدت منذ قليل جماهير النادي الأهلي على محيط استاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة فريقهم أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022.،

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بعد التعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد الماضي، والمؤجل من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات في الدوري مرة أخرى، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري، بينما يحاول الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن صراع الهبوط .

والتقى الأهلي مع الإسماعيلي في 144 مباراة بجميع البطولات بواقع 121 مباراة ببطولة الدوري الممتاز و16 مباراة في كأس مصر و4 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين بالبطولة العربية ومباراة واحدة في كأس السوبر المحلى ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز الأهلي في 73 مباراة مقابل 29 للإسماعيلي وتعادل الفريقين في 42 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلى فى أحرز 212 هدفًا في شباك الإسماعيلي وأحرز لاعبوه الأسماعيلى 188 هدفا في شباك الأهلي.

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