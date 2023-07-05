عبد المعز يحصد أول ذهبية لمصر خلال منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا

حصد سمير عبد المعز لاعب منتخب مصر الأول للبوتشا الميدالية الذهبية الأولى لمصر خلال المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣ وحتى ٨ يوليو الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

ونجح عبدالمعز في خطف أول ذهبية للمنتخب الوطنى بعد تحقيقه لسلسلة انتصارات خلال مشواره بالبطولة.

وفي إطار منافسات اليوم الأول للبطولة الأفريقية للبوتشا المؤهلة لباريس ٢٠٢٤ شهدت سلسلة انتصارات للمنتخب المصري، حيث فاز اللاعب مهند أمين على بطل جنوب أفريقيا وفازت تسنيم جودة على بطلة جنوب أفريقيا، وحققت هناء محمد الفوز على بطله توتس.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا عن سعادته الكبيرة بعد حصد اول ذهبية لمصر .

وقال الدكتور أحمد آدم أن البعثة المصرية قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات والفوز باكثر من ميدالية خلال منافسات البطولة.



وكشف احمد آدم ان منافسات بطولة أفريقيا للبوتشا في نسختها الحالية غاية في القوة نظراً لانها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

ووجه الدكتور أحمد آدم الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة للدعم المستمر للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص.

كما وجه رئيس اتحاد البوتشا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعم بقوة لجميع الالعاب والمتابع بدقة لكل الملفات مشيراً الى أن هذه الانتصارات التى تحققها كافة المنتخبات تاتي نتيجة دعم الدولة المصرية متمثلة في جهد ومتابعة وزير الرياضة المصري لكافة الأحداث الرياضية.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.