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الأربعاء 05 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشديدات أمنية بمحيط استاد برج العرب استعدادا لمباراة الأهلي والإسماعيلي

استاد برج العرب بالإسكندرية
استاد برج العرب بالإسكندرية
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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويكفي الأهلي الفوز في المباريات الـ 3 المقبلة للتتويج بلقب الدوري الممتاز بعد خوض 30 مباراة فقط، وقبل خوض آخر 4 مباريات من المسابقة.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات في الدوري مرة أخرى، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري، بينما يحاول الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن صراع الهبوط.

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