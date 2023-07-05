"المنظمة للحفل قالت لي انت مش فنان".. أحمد سعد يكشف تفاصيل خناقته في تونس|فيديو

نشر الفنان أحمد سعد فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" يوضح من خلاله تفاصيل ما حدث في تونس، مؤكدا أنه يحترم المرأة التونسية وأن ما حدث هو موقف فردى من قبل منظمة الحفل.

وأكد أنه خلال حفله في تونس تفاجأ أن معظم بنود العقد لم تنفذ، حيث رفض إقامة مؤتمر صحفي ولكنه فوجئ بوجود عدد كبير الإعلاميين، ورغم ذلك التقى بهم وسجل معهم، كما فوجئ بفرقة من الراقصين على المسرح ولم يتم تبليغه من قبل، قائلا: "على الأقل كنت أحتاج عمل بروفات معاهم قبل الحفلة".

وأشار إلى أنه في نهاية الحفلة فوجئ بأن المنظمة أحضرت الإعلاميين لمقر الفندق المتواجد به، ورغم اتفاقي المسبق في العقد بأنني لا أدلي بأحاديث إعلامية إلا أنني سجلت معهم مرة ثانية احتراما لوجودهم، وأبديت احترامي الشديد للفن التونسي وأهل تونس، ولكنها قاطعتني أثناء التصوير فقلت لها لو سمحتي اسكتي، حتى أستكمل حواري معهم، موضحاً أنها المخطئة في حقه وحق الفنان المصري عندما قالت "انت مش فنان.. انت مش محترم"، لافتا أن هذا الخطأ يستوجب منها الاعتذار وأنه تقدم بمحضر فيها.

واختتم كلماته: "المرأة التونسية ما عاش ولا كان اللي يغلط فيها، لكن هذه المنظمة هي التي أخطأت في حقي".