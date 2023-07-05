محافظ جنين: الموارد محدودة لكنها لن تحول دون الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشعب

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين، إن الموارد في جنين محدودة، ولكنها لن تحول دون أن تقدم الحكومة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا الأمر لا مجال للنقاش فيه.

وأضاف محافظ جنين في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إصلاح الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي قد يستغرق وقتها، ولكن سيكون هناك بحث في السبل البديلة للإيواء، وهذا ما سيتم مناقشته مع رئيس الوزراء الذي سيزور جنين في هذا اليوم.

وتابع: "حتى اللحظة، لم يردني أي اتصال من أي جهة دولية تريد الاطلاع على واقع المخيم، وقبل أيام كان هناك دخول لطواقم الأمم المتحدة، ولم يبلغونا ماذا فعلوا أو اطلعوا بالضبط، ولا أعول كثيرا على أن يكون هناك موقفا أمميا أو دعما من أي جهة دولية".

وأكد محافظ جنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدم كل شيء، ولكن مهمة الشعب الفلسطيني هي أن يبني: "لن نتردد عن أن نبني أي شيء يهدمه الاحتلال في حدود إمكانياتنا، هذا أمر واضح لنا كشعب فلسطيني وسلطة فلسطينية".