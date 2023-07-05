باريس سان جيرمان يعلن إقالة جالتيه من تدريب الفريق

أقال نادى باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، الفرنسى كريستوف جالتيه المدير الفنى للفريق العاصمى.

وأعلن سان جيرمان، عن إقالة جالتية في بيان رسمى على موقعه الرسمي، قال فيه: "بعد نهاية موسم 2022-2023، قرر باريس سان جيرمان وكريستوف جالتيه فسخ العقد".

وأضاف: "يود النادي تأكيد احترافية جالتيه والتزامه، ما سمح للفريق بالفوز بلقب الدوري الفرنسي بالإضافة إلى كأس السوبر المحلي".

وأكمل: "يشكر باريس سان جيرمان كريستوف جالتيه، ومساعديه تييري أوليكسياك وجواو ساكرامنتو، على الاحترافية والتزامهما طوال الموسم، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى كريستوف جالتييه مهمة تدريب باريس سان جيرمان في الخامس من يوليو عام 2022، وتوج مع فريقه بكأس السوبر الفرنسي في 31 يوليو 2022، عقب التغلب على نانت برباعية نظيفة.

وتصدر النادي العاصمي الدوري الفرنسي من الجولة الأولى بفوزه بخماسية نظيفة في كليرمون، ولم يتركها طوال الموسم، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الدوري الفرنسي.

وحصل باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتيه على لقبه 11 في الدوري الفرنسي، ما جعله النادي الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة.