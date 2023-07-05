"تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ندوة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة محاضرة بعنوان "تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" بحضور الدكتورة روحية داوود، أخصائية نفسية واستشارية تربوية، تنفيذاً لتوجيهات دكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة الاستفادة من فترة الإجازة الصيفية لتعلم مهارات جديدة.

وشملت الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والأنشطة المختلفة، مثل ورش الحكي عن تحمل المسؤولية وإماطة الأذى عن الطريق، وورش العمل المجانية للأطفال المتنوعة ما بين الأشغال اليدوية والرسم والتلوين، ومسابقات ترفيهية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنمية المواهب الفنية والإبداعية لدى الأطفال وتنمية الذوق العام والثقافي للمواطنين في محافظة البحيرة.