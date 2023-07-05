شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق جائزة التأليف باسم الراحل مصطفى سليم

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، تفاصيل مسابقة التأليف المسرحي، والتي ستحمل هذا العام اسم الدكتور والكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم.

وكشف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن محور التسابق هذا العام لمسابقة التأليف المسرحي والتي تحمل اسم الراحل د. مصطفى سليم هو "المسرح الشعري"، وذلك تكريماً لاسمه لأنه كان من أهم شعراء المسرح في مصر، وسنعمل علي تقديم أفلام شابة في المسرح الشعري سواء في النصوص الطويلة أو القصيرة أو المونودراما .

ويتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة الثامنة .

ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في نوفمبر المقبل عن (40) سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، على أن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة، لا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.

يذكر أن الدورة الماضية من المهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت أسم الفنان نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .