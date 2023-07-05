رئيس بيلاروسيا يؤكد حرصه على التعزيز الشامل لعلاقات بلاده مع فنزويلا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الأربعاء/، أن التعزيز الشامل للعلاقات مع فنزويلا أولوية مهمة للغاية في السياسة الخارجية البيلاروسية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها لوكاشينكو، إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ بمناسبة يوم فنزويلا الوطني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقال الرئيس البيلاروسي: "على الرغم من الضغط المستمر من الولايات المتحدة وحلفائها، الذين لا يتوقفون عن محاولة فرض قيمهم علينا والحفاظ على نظامهم العالمي، تواصل مينسك وكاراكاس التمسك بطريق التنمية الخاص بهم والالتزام بإقامة عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف - في رسالته - "أنا مقتنع بأن التصدي الفعال لهذا الضغط ممكن فقط بفضل اتحاد الدول التي تشترك في وجهات نظر مشتركة بشأن نظام عالمي جديد مشابه لنظامنا".

وشدد لوكاشينكو على "ضرورة الحفاظ على حوار نشط ومفتوح على جميع المستويات لضمان تنفيذ مختلف المبادرات المشتركة التي تعمل على تقدم بيلاروسيا وفنزويلا بنجاح".