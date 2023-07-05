محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق القبول بمدارس التمريض على عدة مراحل.

وتضمنت المرحلة الأولى الطلاب الحاصلين على مجموع 280 درجة حتى 275 درجة (مجموعة أولى) تبدأ من 9 يوليو وحتى 11 يوليو وفي حالة عدم استكمال العدد المطلوب يتم أخذ مجموعة ثانية من 274 حتى 269 درجة (التقديم من 12 يوليو وحتى 16 يوليو) وفي حالة عدم استكمال العدد يتم اخذ مجموعة ثالثة من 268 حتى 264 درجة لمدة ثلاثة أيام أخرى.

وتتضمن شروط القبول بمدارس التمريض أنه تتم طبقا للشروط الوزارة بأن تتراوح المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالب أو طالبة ويتم التقديم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9 من يوليو الجاري حسب تقسيم الدرجات لمجموعات الأعلى مجاميع.

بالنسبة لشروط القبول أن مدة الدراسة خمس سنوات على أن يكون المتقدم مصري الجنسيه حسن السير والسلوك، الحصول على الشهاده الإعدادية 2020/2023، لغه إنجليزية، يقتصر أن يكون من أبناء المحافظه فقط التي حصل منها الشهادة الإعدادية أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرص على مبدا التوطين والقبول طبقا لاعلى مجاميع متقدمة وتحديد الحد الأدنى للقبول بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

ومن بين الشروط ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فتره الدراسة، عدم النقل لمدرسة أخرى خلال خمس سنوات الدراسة، حيث أن القبول يتم طبق الاحتياج كل مركز من المحافظة، يتم تجميع الملفات بالمدارس كشف أساسي من 30 طالب وطالب وكشف احتياطي من 30 طالب وطالبة، التقديم بالمدرسة يتم تجميع ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات التالية التي سوف تعقد في مركز تدريب صحة المراه ببنها أمام مستشفى 7 من 10 ولا يجوز الإعادو للطلبة التي سبق رسوبها في امتحان اللغة الانجليزية.

كما تتضمن الشروط القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ويشترط الحصول على سبع درجات من 10، اجتياز الاختبار الشخصي، ولباقه في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل لاجتياز الاختبار النفسي، و كشف الهيئة والذي يتضمن أنه خالي من العيوب الخلقية، حسن المصدر، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن، لا يوجد استثناء في القبول بمدارس التمريض الثانوية على مستوى الجمهورية بناء على تعليمات الوزارة يتم فحص الملفات وتحديد موعد الاختبارات وكشف الهيئة لكل 30 طالب أعلى مجاميع.

وفي حالة اجتياز الطلاب للاختبارات السابقة ونجاحهم يتم تقديم أصول المستندات وهي استمارة النجاح الأصلية وشهادة الميلاد الأصلية وشهادة حسن سير السلوك عليها دمغة فئة جنيه واحد وشهادة جنسية مصرية وأربع صور شخصية، أصول الأوراق بعد النتيجة خلال 10 أيام ومن يتأخر عن المده السابقه يتم نزول الاحتياطي حسب ترتيب المجموع، وفي حالة عدم استكمال الملفات يتم مخاطبة إدارة التدريب من قبل ناظرة المدرسة الرسمية للإفادة، والتقديم يكون في الايام المحدده ما عدا يومي الجمعه والسبت، وعند التقديم يتم حضور الطالب معه ولي الأمر وتناسق الطول مع الوزن بالمدرسه وأخذ رقم التليفونات الخاصه بالتواصل.