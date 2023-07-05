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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأولى في مصر.. "صيدلة عين شمس" تحصل على الاعتماد الدولي ACPE

كلية الصيدلة جامعة
كلية الصيدلة جامعة عين شمس
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حصلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكى للتعليم الصيدلي (ACPE) لبرامجها الجامعية حيث تعد جامعة عين شمس أول جامعة حكومية في مصر تحصل كلية بها على هذا الاعتماد.

وأكدت أماني أسامة عميدة الكلية أن هذا الإنجاز الكبير هو شهادة على التزام الكلية بالتميز في تعليم الصيدلة ويضعها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

وتقدمت عميدة الكلية بالشكر والتقدير للإدارة العليا بجامعة عين شمس برئاسة  محمود المتيني والسادة نواب رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل للكلية.

وجدير بالذكر أن اعتماد ACPE الأمريكى هو اعتراف مرموق وعملية صارمة تعمل على تقييم جودة وفعالية المناهج والبرامج بكلية الصيدلة؛ حيث يضمن الإعتماد استيفاء الكلية أعلى المعايير في المناهج الدراسية ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس والمرافق والموارد والخدمات الطلابية والنتائج التعليمية ويؤكد هذا الاعتراف على مدي تقديم الكلية تجربة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير تعليم استثنائي وتحسين مستمر يهيئ الطلاب لمهن ناجحة في الصيدلة.

كما يعزز هذا الاعتماد سمعتها في مجتمع الرعاية الصحية، ويفتح فرصًا جديدة للخريجين، ويعزز مكانة الكلية كمؤسسة رائدة في تعليم الصيدلة، كما يسلط هذا الإعتماد الضوء أيضًا على جودة أعضاء هيئة التدريس، وهم خبراء في مجالاتهم وملتزمون بالتعليم والبحث والإرشاد.

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