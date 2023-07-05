خبير تكنولوجيا المعلومات: "تويتر" يعاني من التراجع و"ميتا" تطلق تطبيقًا جديدًا منافسًا.. بالفيديو

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق شركة ميتا لتطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة، قائلا: إن تطبيق تويتر في الفترة الحالية يعاني من التراجع المستمر؛ نتيجة فرضه لقوانين جديدة ويتغير، ما أدى لهروب الشركات منه، مشيرًا إلى أن شركة ميتا لديها خبرة كبيرة جدًا في السوشيال ميديا وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وبالتحديد مارك زوكربيرج، والذي بدأ حياته على هذه المنصات.

وأضاف "طارق" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن إيلون ماسك مالك تويتر الحالي تفكيره تجاري بشكل كبير ويتحكم في كل شيء داخل التطبيق لدرجة أنه فرض قيود على التغريدات التي يتم كتابتها، وهو ما جعل مصداقية التطبيق أقل في الفترة الحالية.

وتابع، أن شركة “ميتا” ستطلق تطبيقا جديدا سيكون منافسا لتويتر، خاصة أن تطبيق تويتر قبل شراءه من إيلون ماسك كان يحتاج لتحديثات كبيرة جدًا، من ضمنها التفاعلات والكلمات داخل التغريدات، موضحًا أنه بالرغم من ذلك فإن تويتر ما زال رقم 1 في كونه منصة رسمية بشكل أكبر رغم أن المؤشر العام يشير إلى تراجع تويتر بعد شراءه من إيلون ماسك.

وأردف، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك الكثير من المشاهير الذين لم يقوموا بشراء العلامة الزرقاء الخاصة بتويتر؛ نتيجة فرض رسوم عليها، وانتقلوا من تويتر إلى منصات أخرى؛ بسبب فرض القيود التي يقوم بها إيلون ماسك، موضحًا أن مؤسس شركة تويتر أطلق تطبيقا منذ عام 2019 يطلق عليه "بلو سكاي"، والذي هو مبني على تقنية "البلوك تشين"، وهي أحدث تقنية موجودة الآن، وتمنح الحماية الكاملة لجميع مراحل التشفير.