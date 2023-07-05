إغلاق جناح بايدن في البيت الأبيض بعد العثور على كوكايين

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم العثور على مادة بيضاء في البيت الأبيض، وبالفحص تبين أنها تحتوي على الكوكايين، مما أدى إلى إخلاء البيت الأبيض بشكل طارئ .

وذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية أن المادة تم العثور عليها في منطقة عمل آمنة خلال عملية تفتيش روتينية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست ووكالة آي بي نيوز نتيجة الاختبار الأولي الذي أكد وجود كوكايين في المادة، وذلك استنادًا إلى مصادر إنفاذ القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس جو بايدن وعائلته لم يكونوا في البيت الأبيض أثناء اكتشاف المادة، حيث كانوا في إقامتهم بمنتجع كامب ديفيد في ولاية ماريلاند.