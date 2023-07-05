الهدوء يسيطر على أسواق الذهب.. وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، في محلات وأسواق الصاغة المصرية، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، نتيجة لتراجع الطلب على الذهب خلال الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى حدوث هدوء في سعر الذهب في الأسواق المحلية، متأثرا بقرار الحكومة بالإعفاء الجمركي عن الذهب القادم من الخارج ما عدا الضريبة على القيمة المضافة وذلك لفترة 6 أشهر، ودخول 194 كيلوجراما من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة، وهو ما خلق حالة من الاستقرار والسيطرة على الأسعار خلال الفترة الاخيرة، وزيادة المعروض من الذهب، وذلك رغم ارتفاع أسعاره نهاية تداولات مساء أمس الثلاثاء بالبورصات والأسواق العالمية، وسط تداول ضعيف، وترقب لمزيد من البيانات الاقتصادية حول توجهات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة مستقبلًا.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2537.25 جنيه للبيع، و2525.75 جنيه للشراء.

وانخفض جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا وتداولا في الأسواق المصرية ) لمستوى 2220 جنيها للبيع، و2210 جنيهات للشراء.

والذهب عيار 18 هبط لمستوى 1902.75 جنيه للبيع، و1894.25 جنيه للشراء للجرام الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب عيار “12 ” بداية تعاملات اليوم إلى حوالي 1268.5 جنيه للبيع، و1262.75 جنيه للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) انخفاضا جديدا خلال بداية تعاملات اليوم ليصل سعره لـ 17760 جنيها للبيع، و17680 جنيها للشراء.

هذه الأسعار المعلنة تمثل سعر الذهب قبل إضافة الدمغة والمصنعية، وتضاف المصنعية في العادة بين 5 و10 % من سعر الجرام الواحد.

وفي بعض محال الصاغة قد تضيف سعر المصنعية بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام عند شراء المشغولات، وتكون مصنعية السبائك أقل من ذلك لتبدأ بنحو 30 جنيهًا لكل جرام.

و تتغير أسعار الذهب باستمرار علي مدار التعاملات خلال اليوم الواحد، وفقًا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي (متوسط سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع).

وعالميا، ارتفعت اسعار الذهب في البورصات العالمية، في المعاملات الفورية 0.2 % لتبلغ 1925.56 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى كالفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 % إلى 916.42 دولار، كما صعد سعر البلاديوم 2.1 % إلى 1.254.44 دولار.