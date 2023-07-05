المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن مراتب بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال صاحب المخزن عن سبب حدوثه.

وتبين من الفحص المبدئي لخبراء المعمل الجنائي أن الحريق قد التهم محتويات المخزن من مراتب، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.