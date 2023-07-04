الأمين العام للناتو وزيلينسكي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا والاستعدادات لقمة الناتو

ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا والاستعدادات لقمة الناتو المزمع عقهدها يومي 11 و12 يوليو.

وقال ستولتنبرج -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء- "لقد أجريت محادثة جيدة للغاية مع الرئيس زيلينسكي حول آخر التطورات في أوكرانيا واستعداداتنا لقمة الناتو".

ووفقًا لستولتنبرج سيتخذ أعضاء الحزب -خلال اجتماع فيلنيوس- قرارات لزيادة الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل، وتحسين العلاقات السياسية وتقريب أوكرانيا من الناتو.

وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو. ومن بين القضايا الرئيسية التي ستناقش في القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى إجراءات تعزيز نظام الردع والدفاع في الحلف.