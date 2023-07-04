هدى الأولى مكرر على مستوى الجمهورية: أمنيتي ألتحق بكلية الزراعة

حصلت الطالبة هدى أشرف صفى الدين، بنت مدرسة " موط" الثانوية الزراعية، قسم فنى معمل من قرية "الهنداو" بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، علي المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع ٩٧ ٪، .

وقالت هدي الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، إن مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل معها ظهر اليوم، وأبلغها بالنتيجة.

وقدمت هدي، الشكر لكل من ساهم في وصولها لهذا المستوي، من أهلها ومدرسيها وإدارة المدرسة، شاكرة دعمهم النفسي والتعليمي.

وطالبت كل زملائها بالجد والاجتهاد للحصول على أفضل المراكز.

وتمنت هدي، الالتحاق بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، متمنية التوفيق لكل زملائها في التعليم الفني بالتوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبون إليه.

كما قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم، التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين .

وأعرب المحافظ عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة والقائمين على المدرسة؛ لجهودهم خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية.

وهنأ المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ بتصدر قطاع تعليم المحافظة الجمهورية بنتائج الدبلومات الفنية.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد، عن أصدق التهانى للطالبة هدى أشرف صفي الدين وأسرتها لحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.

وثمن مجهودات العاملين بالمدرسة وأسرتها الكريمة فى دعم الطالبة وتشجيعها للحصول على هذا المركز والإنجاز المتميز متمنيا لها وجميع طلاب المحافظة التوفيق والتفوق الدائم.

الطالبة هدى أشرف صفى الدين، (1)

الطالبة هدى أشرف صفى الدين، (2)

الطالبة هدى أشرف صفى الدين، (3)