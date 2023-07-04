نشرة الحوادث| جريمة الطفلة زمزم .. قصة قتل طالب المرج

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي، و قصة قتل محمد ريحان بالمرج، تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية .. وإليكم التفاصيل
قصة الجارة القاتلة|شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي.. صور
https://www.albawabhnews.com/4833907
"ما ينوب المخلص إلا موته"| قصة قتل محمد ريحان بالمرج.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلا على يد زملائه
https://www.albawabhnews.com/4833656
تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية
https://www.albawabhnews.com/4834084
إحالة متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي للمحاكمة
https://www.albawabhnews.com/4833913
إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين
https://www.albawabhnews.com/4833822