نشرة الحوادث| جريمة الطفلة زمزم .. قصة قتل طالب المرج

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي، و قصة قتل محمد ريحان بالمرج، تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية .. وإليكم التفاصيل



قصة الجارة القاتلة|شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي.. صور

https://www.albawabhnews.com/4833907



"ما ينوب المخلص إلا موته"| قصة قتل محمد ريحان بالمرج.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلا على يد زملائه

https://www.albawabhnews.com/4833656



تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية

https://www.albawabhnews.com/4834084



إحالة متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي للمحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4833913

إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين



https://www.albawabhnews.com/4833822