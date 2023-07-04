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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| جريمة الطفلة زمزم .. قصة قتل طالب المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي، و قصة قتل محمد ريحان بالمرج، تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية .. وإليكم التفاصيل


قصة الجارة القاتلة|شيطانة طهطا أنهت حياة الطفلة زمزم وأحرقت جثتها داخل فرن بلدي.. صور

https://www.albawabhnews.com/4833907


"ما ينوب المخلص إلا موته"| قصة قتل محمد ريحان بالمرج.. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلا على يد زملائه

https://www.albawabhnews.com/4833656


تجديد حبس المتهم بالاتجار بالحشيش في المطرية

https://www.albawabhnews.com/4834084


إحالة متهم بسرقة محل تجارى بالموسكي للمحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4833913

 

إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين


https://www.albawabhnews.com/4833822

وجبة فاسدة محل تجاري طهطا قتل الطفلة زمزم جريمة طهطا