4 عروض على مسرح الطليعة خلال شهر يوليو

يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، 4 عروض مسرحية على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة برئاسة مدير الفرقة المخرج عادل حسان خلال شهر يوليو الجارى، وذلك فى إطار الحراك الفنى الذى تشهده مسارح الدولة.

وتعرض فرقة مسرح الطليعة تحت شعار«ليالى الطليعة» العرض المسرحى «باب عشق» خلال الفترة من 6 يوليو إلى 24 يوليو بقاعة زكى طليمات بالطليعة، العرض تأليف إبراهيم الحسينى وإخراج حسن الوزير، وتمثيل ماهر محمود، هالة ياسر، فكرى سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشى، دنيا عونى.

وتشهد قاعة صلاح عبدالصبور بالطليعة عرض 3 أعمال وهى مسرحية «بيت روز» فى الفترة من 6 يوليو إلى 10 يوليو الجارى، من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، وتمثيل «سالى سعيد، نادية حسن،سماح سليم، هاجر حاتم،وبالاشتراك مع مريم عيد».

وبدءا من الخميس 13 يوليو حتى الإثنين 17 يوليو الجارى، يقدم يوميًا فى الساعة السابعة مساء العرض المسرحى "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، وتمثيل «نشوى إسماعيل، إميل شوقى، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسرى».

وتُقدم مونودراما «فريدة» بطولة الفنانة القديرة عايدة فهمى، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، اعتبارا من الخميس 20 يوليو حتى الإثنين 24 يوليو الجارى.

كما يقدم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز، أمسية شعرية غنائية، في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٥ يوليو الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في إطار برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها: «عظيمة يا مصر»، و«أنا المصري»، و«بوابة الحلواني» غناء المطرب أحمد محسن، بالإضافة إلى أغاني «يا أغلى اسم في الوجود»، و«طوف وشوف»، و«يا حبايب مصر» أداء المطربة هند عمر، و«مصر التي في خاطري»، و«على الربابة»، و«مصر اليوم في عيد»، و«يا حبيبتي يا مصر» غناء المطربة حنان الخولي، وتختتم الأمسية بأغنية «تسلم الأيادي» أداء المجموعة.