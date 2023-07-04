لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي تزور جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، عن قيام لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى بزيارة لمركز الاختبارات الالكترونية بالجامع.

ضم الوفد الدكتور علاء عبدالعاطى مدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو اللجنة العليا للاسبقية الثانية لمشروع ميكنة الاختبارات والدكتورة ساميه عبده جامع مدير مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان وعضو اللجنة العليا، والدكتورة سحر السيد امين مدير مركز القياس والتقويم بادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وعضو اللجنة العليا، والعميد خالد سليمان مدير التسويق، والمهندس مصطفى محمد عطية ممثل شركة كونكت رافق اللجنة الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور احمد حلمي ابوالمجد مدير مركز الاختبارات الالكترونية.

وتفقدت اللجنة مدى جاهزية مراكز الاختبارات للاسبقية الثانية، وقد ارتأت اللجنة بأن جامعة جنوب الوادي جاهزة من حيث البنية التحتية وأجهزة الكاميرات ومنظومة الحريق بمعمل اختبارات يتسع لنحو ٢٤٠ جهاز كمبيوتر بالإضافة الى ان الجامعة بصدد تجهيز معمل اختبار موسمى.

وتفقدت اللجنة خلال الزيارة مبنى الاختبارات الالكترونية بالجامعه الذى يتم انشاؤه ويسع لحوالى ٦٠٠٠ طالب فى الامتحان الواحد. ومن جانبها أشادت اللجنة بحجم الانجاز المبذول من قبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة فى التحول الرقمي ومراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعه.

وصرح الدكتور محمد عمران المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة سوف تنتهى الجامعة من تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية التى تفقدها اللجنه فى زياراتها فى غضون شهر اكتوبر المقبل.