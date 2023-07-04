إنبي يقصي النجوم بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل فريق إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد انتصاره بثلاثية مقابل هدف أمام نظيرة النجوم في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد «بتروسبورت»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

افتتح أهداف اللقاء فريق إنبي عن طريق اللاعب عبدالرحمن عماد في الدقيقة 14، بينما أحرز هدف التعادل لفريق النجوم اللاعب عبدالله جمال في الدقيقة 22 من أحداث الشوط الأول، ثم تقدم فريق إنبي مرة اخري عن طريق اللاعب سيف الخشاب في الدقيقة 52، وعزز اللاعب احمد خليل إبراهيم الهدف الثالث لفريق إنبي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق النجوم، أحدث مفاجآت كبيرة بالنسخة الحالية من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما أقصى فريقي الإسماعيلي وسموحة.