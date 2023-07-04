المصري الديمقراطي يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم قوات الاحتلال في جنين

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه إدانته لجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وآخرها اقتحام مدينة جنين بعد سلسلة غارات جوية على المخيم، مما أدى إلى استشهاد واصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم.

وأكد دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال وتفعيل القانون الدولي للدفاع عن الشعب الأعزل الواقع تحت وطأة احتلال لم يخرج فقط على القانون الدولي بل حطم كل القيم الانسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالب الحزب كذلك الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ويجب أن تكون أولى هذه الخطوات وعلى رأسها دعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات BDS ووقف كافة أشكال التطبيع مع حكومة الاحتلال ومخاطبة المجتمع الدولي لعمل كل ما من شأنه عدم إفلات الإحتلال وقياداته السياسية والعسكرية من العقاب.

كما طالب الحزب كل منظمات المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب.