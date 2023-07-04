فرقة أوبرا عربي تتألق في ليالي 30 يونيو بثقافة مطروح.. صور

قدمت فرقة أوبرا عربي، عروضها الفنية المتميزة، بالنادي الاجتماعي بمطروح، في ليلة جديدة من ليالي احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وقدمت الفرقة بقيادة الفنان محمد مصطفى مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية ومنها: "شوف يا عزيزي، والشيكولاته، وبحلقلي وبصلي، وعاوز أروح، وكوتوموتو، والحفيد، وأبلة فضيلة، وريا وسكينة، وساعة لقلبك" وغيرها من الاستعراضات، التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها.

نظم الفعاليات فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث تشهد مواقع الفرع عددا متنوعا من الفعاليات احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة.