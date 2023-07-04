محافظ قنا يستقبل وفد مطرانية نجع حمادي للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفد مطرانية نجع حمادي برئاسة القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها ، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والنائب احمد عبدالماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القساوسة .

رحب محافظ قنا بأعضاء الوفد ، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى دوناً عن شعوب العالم ، معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد ، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

وعبر أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم القلبية لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وجموع أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مؤكدين أن أعياد المصريين للجميع فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائه المخلصين ، مؤكدين حرصهم على تقديم التهنئة في مثل هذه المناسبات، نظرا لأنها تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز المصريين .