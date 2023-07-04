القصة الكاملة لمقتل الطالب يوسف على يد مهندس بالعبور

أوضحت التحقيقات في قضية مقتل طالب يدعى يوسف على يد مهندس بالعبور، أن المجني عليه أكبر إخوته ويعول أسرته بعد وفاة والدهم منذ عام تقريبا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث إن لديه أخت 20 عاما وأخ 14 عاما وكان حلم والدته تخرجه لينهي القاتل أحلامه.

وأشارت التحقيقات إلى أن يوسف المجني عليه كان له صديق من مدينة نصر أخبره أنه استطاع توفير الدواء الخاص بجدته التي تعاني من مرض السكر، والذي كان يبحث عنه منذ فترة، على الفور اقتاد سيارته وذهب مسرعًا ليأخذه، وأثناء سيره بالطريق اصطدم بسيارة المتهم وحدث بها خدش دون قصد.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه بعبارة "عايز حقك تعالى ورايا" وعندما ذهب الضحية وجه له 8 طعنات متفرقة، وتركه غارقا في دمائه، ونقله عامل ديليفري تواجد بالمكان صدفة إلى أحد المستشفيات القريبة.

وكان شهد دائرة قسم أول شرطة العبور حدوث مشاجرة بين طالب بكلية الصيدلة ومهندس إثر اصطدام سيارة الأخير بسيارة المجني عليه وقام على إثرها المتهم باستدراج الطالب بعبارة "عايز حقك تعالى ورايا" وعندما ذهب الضحية قام بطعنه عدة طعنات، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى نقله للمستشفى وتوفي بعد أسبوع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى باستقبالها يوسف شريف، طالب بكلية الصيدلة مصابا بعدة طعنات بالجسد، وكشفت التحريات إصابة طالب بكلية الصيدلة بـ8 طعنات متفرقة، إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجني عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجني عليه "عايز حقك تعالى ورايا".

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بالسير خلف المجني عليه ثم استدرجه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسكين، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.