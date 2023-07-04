بالفيديو.. أمين الفتوى: الدعاء مبني على ما يستقر في القلب والله لا يرد أي سائل

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لحظة الدعاء والتواصل مع الله سبحانه وتعالى تكشف لنا أن الله جميل ورحيم، والدعاء مبني على ما يستقر في القلب ويتقبله الله ويستجيب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف "عمران" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الثلاثاء، أن الله هو الرحمن والعاطي دائمًا ولكن هذه الأيام تعتبر نفحات يجب استغلالها، والله لا يرد أي سائل أبدًا، فالله يكلف الملائكة في الثلث الأخير من الليل ليقول هل من تائب أغفر له؟

وتابع، أن هناك بعض الأشياء تكون بها أسرار يجب انتهازها من ضمنها الأماكن المقدسة والأوقات مثل يوم عرفة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة.

وأردف، أن النبي قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، فكان يودع الحجيج وعندما يأتوا يستقبلوا أحيانًا خارج البلاد ويطلب من الحاجة الدعاء.