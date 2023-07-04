وفد صحة النواب يتفقد مستشفى السويس العام والحميات

أجرى وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية تفقدية لمستشفى السويس العام، بصحبة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وكان في استقبال الوفد مدير مستشفي السويس العام الدكتور أحمد نوح.

واصطحب نوح الوفد البرلماني في جوله تفقديه داخل أروقة المستشفي العام التي تحتوي علي ٦ مباني اساسيه تشمل كافه الاقسام وتفقد الوفد اقسام قسطرة القلب ورعايه و قسم الحروق وقسم الكلي و مبني الاشعه بمستشفي السويس العام وبنك الدم وأقسام الرمد والرعايه والطواريء .

وتفقد الوفد البرلماني أحوال المواطنين المترددين علي مستشفي السويس العام في الأقسام المختلفه للوقوف علي مدي جودة الخدمه المقدمه للمواطنين وكذلك بنك الدم وغرف العلاج ووحده الفشل الكلوي وتحدث اعضاء لجنه الصحه بالبرلمان مع هيئة التمريض والأطباء لمعرفه المعوقات التي تواجههم للعمل علي حلها .

كما تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحه مستشفي حميات السويس وتفقد مشروع استحداث مراكز الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي حميات السويس واصطحب الوفد الدكتوره داليا عامر مدير مستشفي الحميات وقامت بشرح تفصيلي للوفد علي ما يحتويه المباني في مستشفي الحميات وكذلك بعض الاقسام التي لم تعمل حتي الآن والمده المقترحه للانتهاء من اعمال الاقسام المختلفه داخل حميات السويس.

يذكر أن وفد برلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة ميزانيه لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .