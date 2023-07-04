خالد عكاشة: رفع العلاقات بين مصر وتركيا لمستوى السفراء خطوة إيجابية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء خطوة إيجابية بكل المقاييس، مضيفا: «تابعنا مقدمات هذه الخطوة في النصف الثاني من العام الماضي من خلال الرغبة التركية في تصحيح العلاقات مع مصر واستعادة هذه العلاقات بشكل جيد وطبيعي وعلى مستوى رفيع من التمثيل بين البلدين».

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القاهرة قابلت هذه الرغبة التركية بالترحاب، مشيرا إلى أن هناك رغبة بين البلدين لاستعادة العمل المشترك على صعيد العلاقات البينية بين الدولتين والشعبين والحكومتين، كما أن هناك آفاقاً عديدة ومتنوعة لهذا النوع من الشراكات، وأيضا بُعد آخر عَبَر عنه كل من الرئيسين المصري والتركي فيما يتعلق باشتراك الدولتين باعتبارهما من الدول الكبرى في المنطقة والإقليم للعمل معا مستقبلا بالعديد من ملفات الإقليم التي تحتاج للجهد المشترإلى الجهد القاهرة وأنقرة.

ويرى «عكاشة»، أن اللجان التي انعقدت في وزارة الخارجية المصرية فتحت الملفات المتعلقة بشئون العلاقات بين مصر وتركيا، معتقدا أن وجهات النظر المصرية وصلت بشكل مفصل وكامل إلى الجانب التركي، مشيرا إلى أن الجهد المشترك بين القاهرة وأنقرة يساهم في إرساء حالة من الاستقرار بالإقليم فضلا عن تقديم يد العون لكثير من بلدان المنطقة وملفتها التي مازالت على درجة عالية من التوتر.

