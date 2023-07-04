محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

وتوجه محافظ قنا بالتهنئة للفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنيا لهم مزيد من التوفيق فى وظائفهم الجديدة ، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية و النهوض بها ، مؤكدا أن محافظة قنا نجحت في تحقيق طفرة عالية خلال السنوات الماضية فى قطاع التعليم ، شملت إنشاء وتطوير العديد من المدارس ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعليمية بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030 .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تشكيل لجنة لعقد الاختبارات للمتقدمين، مؤكدا أن الاختبارات تمت بمستوى عالي من النزاهة والشفافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مشيرا إلى أنه قد روعي في الاختيارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار شاغلى الوظائف الإشرافية .

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا، أعلنت العام الماضى حاجتها لشغل بعض الوظائف الإشرافية وهي ( مدير إدارة ، وكيل إدارة ، موجه عام ، موجه أول ، موجه ، مدير ووكيل مدرسة ثانوى ، اعدادى ، ابتدائى ، تعليم فنى ) وتقدم عدد من الراغبين في شغل تلك الوظائف ، وتم عقد الاختبارات اللازمة لهم .