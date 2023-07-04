21 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لمسابقة الدوري المصري.

وتضم القائمة 21 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كوكو، عبد الله جمال.

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم ، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى ، كريم عرفات .

الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، أحمد محسن، محمد بيومى، أحمد مدبولى، محمد حسن، محمد بيومى، مروان حمدى، سيرجى أكا، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى، ياو أنور

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة.