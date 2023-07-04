كولر يعقد جلسة مع القندوسي لتصحيح أخطاء مباراة فيوتشر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع الجزائري احمد القندوسي لاعب الفريق من أجل تصحيح بعض الأخطاء التي إرتكبها اللاعب في مباراة فيوتشر الأخيرة.

وأكد كولر للاعب، ثقته الكاملة في قدراته الفنية، ولكنه طالبه بضرورة التخلص سريعا من الكرة وعدم التفكير أكثر من مرة اثناء التمرير وقراءة الملعب بشكل جيد من أجل تدارك بعض الأمور التكتيكية التي وقع فيها خلال مباراة فيوتشر التي شارك فيها أساسيا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في الدوري.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وفي الأمام حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل مران الأحمر استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء بالدوري الممتاز.