بالفيديو.. "التضامن" تكشف تفاصيل زيادة المخصصات في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

قالت ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنه على مدار 10 سنوات زادت المخصصات في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، حيث تم رصد حوالي 529.7 مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة 2023 /2024، بتضاعف المخصصات بحوالي 200 %.

وأضافت "ميرفت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يتم صرف المخصصات عليها هي دعم صناديق المعاشات والدعم التمويني أو السلعي ثم تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي ودعم الصادرات والمزارعين والرعاية الصحية.

وتابعت أن مصر تبنت منهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ 2016، وبدأت الإصلاح الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماية منذ عام 2015، عندما أطلقت مصر أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط وهو تكافل وكرامة، بنسبة تصل إلى 1.7 مليون أسرة، وحاليا وصلنا لحوالي 5.2 مليون أسرة، وأصبحنا نغطي حوالي 20 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

وأردفت أن المخصصات زادت في الإنفاق على الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه ووصلنا في الموازنة الجديدة إلى 31 مليار جنيه بزيادة أكثر من 700 % في مخصصات الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة ساعدت على تخطي الأزمات، وتحقيق فرص العمل، موضحة أنه جرى إذا تخصيص مشروعات ومبادرات للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية ستؤدى إلى آثار سلبية كبيرة للدولة والمواطنين.