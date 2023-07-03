"الكهرباء": الشبكة نجحت فى تلبية متطلبات المواطنين خلال إجازة العيد والصيف

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن الشبكة القومية نجحت فى تلبية وتوفير متطلبات المواطنين خلال فترة اجازة العيد والصيف بكفاءة عالية دون انقطاعات للتيار حرصا من القطاع على اسعاد المواطنين والتيسير عليهم خاصة وان فرق الطوارئ والفنيين متواجدين فى أعمالهم على مدار الساعة دون اجازات لتحقيق هذا الهدف، وأن معدلات الأعطال وانقطاعات التيار فى الشبكة القومية المصرية تماثل المعدلات العالمية.

وطالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وضع برامج زمنية لتنفيذ الاعمال ومشروعات التطوير الواردة فى موازنات شركات نقل وتوزيع وانتاج الكهرباء للعام المالى الحالى الذى سيبدا العمل بها من اليوم، مؤكدا تكثيف العمل للوصول بكفاءة الشبكة للمعدلات العالمية وتحويلها الى شبكة ذكية مع ايجاد حلول سريعة لكافة متطلبات المواطنين وانهاء كافة الشكاوى واستمرار مراعاة الفئات الاقل دخلا.

وأوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن معدلات الاعطال اقل من المعدلات الطبيعية رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك وان الاعطال المسجلة هى الاقل خلال السنوات الاخيرة وتماثل متوسط المعدلات العالمية وان اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة وذلك بفضل الاعداد الجيد لفرق الطوارئ واطقم التدخل السريع بعد ان تم تدعيم كافة مكونات الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلي معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة و مواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم من اليوم بدء العمل فى الموازنة الجديدة لتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء فى المناطق التى تغطيها الشركة بعد ان تم تخصيص استثمارات بقيمه مليار و 321 مليون جنيه لهذا الغرض خلال العام المالي 2023 و 2024بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذيه الكهربائيه و انه من المستهدف ارتفاع الحمل الاقصى للاستهلاك ليصل الى 4735 ميجا وات بزياده قدرها 280 ميجا وات بنسبه 4.6%.

وأكد عفيفى وصول مهمات مركز تحكم الحلمية الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة شنايدر العالمية وانه من المقرر الانتهاء منه وبدء تشغيله تجريبيا نهاية العام الحالى ليكون باكورة مراكز التحكم التى تم تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الاولى التى تضم إنشاء 14 مركزا للتحكم و ان الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعه اعاده التيار و خفض نسبه الفقد الى 17% من خلال تحسين مستوى اداء الشبكه و احلال وتجديد المهمات المتهلكه وتنفيذ خطه التوسعات للحفاظ على نسبه التحميل للمحولات والمغذيات والاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها خاصه لدى كبار المشتركين اعاده تدوير المحولات التي يقل او يزيد تحميلها على الحمل الامثل والاهتمام باتزان الاحمال ومعالجه النقاط الساخنه وتنفيذ برامج الصيانه الدوريه.

وأضاف عفيفي إلى الاستمرار في استخدام كابلات ومواصلات مناسبه للاحمال ومتابعه واحلال وتدوير المحولات التي تجاوزت الحمل الامثل وتركيب مكثفات لدى كبار المشتركين ومراعاه اطوال الخطوط والكابلات عند اعداد اي دراسه قبل التنفيذ ومتابعه قياس عناصر جوده التغذيه الكهربائيه خاصه بالمناطق الصناعيه مشيرا الى ان الخطة الاستثمارية القادمة تتضمن توسعات جديدة لاقامه 2 موزع و 61 محول و 16 كشك و 52 لوحه ومد 79 كيلو كابلات للجهد المتوسط واقامه 61 لوحه 108 صندوق للجهد المنخفض و 56 كيلو كابلات جهد منخفض واحلال وتجديد اثنين موزع جهد متوسط و 65 محول و 10 اكشاك و 39 لوحه للجهد المتوسط و 35 كيلو كابلات وتجديد 49 لوحه و 145 صندوق 350 اعمده و 148 موصلات معزوله و36 كيلو كابلات.

وقال عفيفي إن الشركه تستهدف تنفيذ 60 محطه شمسيه خلال العام المالي القادم 20 ندوه توعيه بكفاءه استخدام الطاقه بالمدارس والمنشئات الحكوميه و تحقيق تحصيل نقدي بمعدل 105% من الاصدار والمتاخرات كما تستهدف ان يبلغ عدد المتدربين 2532 متدرب العام القادم سواء المهندسين والفنيين والحرفيين والاداريين والتجاريين.

ويذكر، أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتطوير منظومة التحكم فى الشبكة الكهربائية لتتماشى والتطورات التكنولوجيا بالمركزى القومى للتحكم الذى تم تطويره وفقا لاحدث النظم العالمية لتلافى امكانات حدوث مشاكل فى الشبكة الموحدة ودعم شبكة نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة 500 و 220 كيلوفولت لتتناسب والقدرات الكبيرة لمحطات التوليد التى يتم اضافتها سنويا وبما يضمن عدم حدوث اختناقات فى الشبكة.