غدا.. فاطمة محمد علي تحيي الليلة الخامسة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

تنطلق فعاليات الليلة الخامسة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتحيي الحفل الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، بمجموعة من أشهر الأغاني التراثية والوطنية، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربى، وبدورها تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين.

ويشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو الجاري، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.