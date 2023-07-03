ميناء سفاجا البحري يستقبل أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم، أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج على متن العبارة القاهرة وعليها 806 ركاب، حيث تم رفع درجة الاستعداد بميناءي سفاجا والغردقة لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للعبارتين القاهرة والرياض وتم التنسيق مع مجلس مدينتي سفاجا والغردقة وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائى لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

وتم الاتفاق على قيام ادارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة انهاء الاجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين لارشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن فى انهاء اجراءات وصولهم .

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الركاب وتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة للركاب .

و شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة .

و التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب الى محافظتهم و قيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .

على جانب اخر تقوم لجنة من التفتيش البحرى للمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للابحار وتوفير كافة اجراءات التأمين ومعدات الاطفاء والانقاذ بما يتناسب مع اعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب .

و فى نفس السياق قامت ادارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة اسعاف احداهما بجوار العبارة والاخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالاسعافات الاولية مع تزويد صالات الوصول بالاطباء وكافة التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين و اخذ عينات عشوائية من الركاب وفى حالة الاشتباه بوجود اى حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد .