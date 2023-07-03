حبس سائق سيارة دهس شابا أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق بـمدينة نصر 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفي.

تلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) اصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثرًا بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه والسيـــارة، وبمواجهتــه اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـــه خشية تعرضه للمساءلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.