"خلافات مالية".. مقتل سائق توك توك على يد عامل بالزاوية الحمراء

أقدم عامل، على قتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله جثمان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.