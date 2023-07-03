وجد ثعبانا في البروكلي واستمر في منزله 3 أيام.. أمريكي يروي تفاصيل مرعبة

عثر رجل في ستربريدج بولاية ماساتشوستس على حيوان خطيرة في الخضار الذي اشتراه من متجر شعبي للبروكلي.

وقال نيفيل ليندون، 63 عامًا، يوم الاثنين إنه ترك البروكلي الذي اشتراه في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام بعد رحلة التسوق الأسبوعية، وفقًا لصحيفة ديلي ستار، أوضح المسن أنه عندما أخرج بعض البروكلي من الثلاجة لإعداد وجبة، وجد ثعبانًا في الداخل وكان خائفًا.

وأضاف الأمريكي المسن أنه طلب من أقاربه توخي الحذر من الثعابين بعد الحادث المروع، وأشار إلى أنه سعيد لأنه لم يترك الخضار المطلوب في منزله.

وعن مصير الثعابين بعد ذلك، أشار رجل أمريكي مسن إلى أنه تم نقل "ثعبان السلم" إلى أقرب حديقة، قائلاً إن هذا النوع من الثعابين من جنوب غرب إفريقيا، وعلى الرغم من أنها ليست سامة، أشرت أنه يمكن أن يكون سامًا. يصيب البشر من خلال لدغة ضارة.

وفي غضون ذلك، اعتذر متجر البقالة للعملاء ووعد بالنظر في الأمر، لكنه لم يرد حتى الآن.