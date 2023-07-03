خبير عسكري: كل بنود بيان 3 يوليو نفذت بالكامل خلال المدة الزمنية المحددة (بالفيديو)

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن كل بنود بيان 3 يوليو 2013 نفذت بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة في البيان، حيث إن المستشار عدلي منصور تولى رئاسة الدولة لفترة انتقالية كما جاء في بنود بيان 3 يوليو، كما حدث تمكين للشباب من خلال تعيين نواب للمحافظين ونواب للوزراء فضلا عن تمكين المرأة.

وقال "راغب" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إنه خلال عام كان هناك رئيس منتخ للبلاد، كما حدد البيان، موضحًا أن بيان 3 يوليو كان مكتوبًا بعناية شديدة، كما أن ممثلي حزب الحرية والعدالة الممثل للإخوان حضروا قبل ساعات قليلة من إلقاء البيان، بما يؤشر أن الدولة وقتئذ كانت تسعى للخروج السلمي مع انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع، أن العنف لم يكن مطروحًا من جانب الدولة، لكنه جاء من الإخوان من خلال التهديد الذي سبق 30 يونيو وتحديدًا في يوم 22 يونيو، عندما هددت الجماعة الإرهابية بأنه حال تدخل الجيش فإن مصر ستشهد حربًا أهلية.

وأردف، أن مصر حققت معدلات تنمية ونمو اقتصادي بعد الصين، في فترة انتشار فيروس كورونا، وتأثر اقتصاد جميع الدول، موضحًا أن الجيش المصري له ترتيب عالمي متقدم، وجميع الشوارع أصبح بها أمن و أمان، وهناك مدن صناعية جديدة، وهناك تحسن كبير.

وطالب جميع المصريين بالصبر حتى تصل مصر إلى الأفضل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.