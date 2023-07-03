الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، أن 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل مدينة جونيه (شمال العاصمة بيروت)، واتجهت نحو الشمال الشرقى وصولًا إلى بلدة شكا (شمالى البلاد) ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر مقابل "جونيه".

وأكد الجيش اللبناني - فى بيان- أنه في التاسعة من مساء السبت، خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية لمدة 5 ساعات متصلة مقابل بلدة "السعديات"، ونفذت طيرانًا دائريًّا فوق مدينة بيروت وضواحيها، وبعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء في الثانية فجرا من فوق البحر مقابل بلدة السعديات.

وأوضح البيان "أنه لمدة ساعتين وربع، قام زورق حربي إسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 444 مترًا".

وشدد الجيش اللبناني على متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).