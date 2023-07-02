مستوطنون إسرائيليون يحرقون مُنتزهًا فلسطينيًا وآخرون يقتلعون أشجارًا جنوب الضفة

أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، مُنتزهًا فلسطينيًا، في شمال الضفة الغربية، فيما اقتلع آخرون أشجارًا جنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من المستوطنين أحرقوا أشجارا، وخربوا ممتلكات في المنتزه التابع لبلدية "قراوة بني حسان" غرب مُحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وعلى صعيد متصل، اقتلع مستوطنون آخرون، أشجار زيتون وتفاح ولوزيات، وأتلفوا محاصيل زراعية في بلدة "الخضر"، في محافظة بيت لحم، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وصعد المستوطنون، في الآونة الأخيرة، من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بتشجيع من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، وهو بالأساس من قادة المُستوطنين، ويتزعم حزب "العظمة اليهودية"، الذي لا يؤمن بحل الدولتين أو بالسلام مع الفلسطينيين.