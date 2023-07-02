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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تبدأ إنتاج أغطية شبحية تحجب الدبابات عن الرادارات ووسائل الاستطلاع المعادية

روسيا
روسيا
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ابتكر علماء معهد بحوث الفولاذ في روسيا أغطية شبحية خاصة، تخفي الدبابات عن وسائل الاستطلاع والرصد الفضائي المعادي.

وذكر موقع مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية التي يعد معهد الفولاذ فرعا منها، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم إطلاق تسمية "ناكيدكا" «السترة الواقية» على المادة الشبحية التي تم تطويرها من المواد الخاصة التي تزيد من تخفي المدرعات إلى حد بعيد.

وقد بدأ الإنتاج الصناعي للمنظومة الجديدة بجملة في المرافق الإنتاجية الروسية التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية.

وأشارت "روستيخ" إلى أن أول نماذج من منظومة "ناكيدكا" قد وصلت المصانع المتخصصة في إنتاج الدبابات لتزودها بهذه "السترة الشبحية".

وتعد مادة "ناكيدكا " من أهم مكونات منظومة التخفي، وإنها تحمي الدبابات من اكتشافها من قبل الرادارات والأجهزة الحرارية. أما طلاءها المموّه فيوفر التمويه البصري كذلك.

يذكر أن "السترة الشبحية" لا تحمي المدرعات من الرادارات والأقمار الصناعية فحسب بل ومن طائرات الاستطلاع والمسيّرات الجوية التي يمكن أن تكتشفها من الجو.

وقال ناطق باسم معهد الفولاذ للبحوث العلمية إن "السترة الشبحية" تقلل من مستوى الإشعاع الحراري للدبابة بمقدار أضعاف، ما يجعله يقترب من مستوى الإشعاع الحراري الطبيعي للأرض.

روسيا الدبابات الصناعات الدفاعية