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الإثنين 03 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تخطط لتسريع خطواتها نحو الحياد المناخي

بريطانيا
بريطانيا
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قالت وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي، في بريطانيا، اليوم الأحد، إن البلاد تخطط لإصلاح نظام التخطيط في البلاد لتسهيل تركيب كابلات الكهرباء والأبراج العلوية، في خطوة لمساعدة الحكومة على الوصول إلى أهدافها للحياد المناخي.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن الحكومة البريطانية زادت كمية الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، بنسبة 500 بالمئة منذ عام 2010 لكنها تريد فعل المزيد.

وأضاف المتحدث، "نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك، كجزء من خططنا لتزويد بريطانيا بالطاقة المحلية الأنظف والأرخص والأكثر أمانا".

وقال المتحدث "هذا هو السبب في أننا نعمل على خفض الوقت الذي يستغرقه ربط المشاريع، والبناء على العمل الجاري بالفعل من قبل مشغلي الشبكات والجهة التنظيمية للقطاع "Ofgem".

ومن المتوقع طرح الخطط المعدلة في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي هذه التحركات من الوزارة، بعد تصريحات في الشهر الماضي، من الجنة التشريعية لتغير المناخ، قالت فيها إن بريطانيا فقدت مكانتها كرائدة عالمية في مجال العمل المناخي، ولم تفعل ما يكفي لتحقيق هدفها للحياد المناخي في منتصف القرن.

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