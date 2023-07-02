قطار انتصارات الأهلي يتوقف عند محطة فيوتشر "صور"

فرض فريق فيوتشر التعادل السلبي على نظيره الأهلي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وأوقف فيوتشر سلسلة انتصارات المارد الأحمر التي استمرت 9 مباريات على التوالي.

بهذه النتيجه رفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز وأصبح في حاجة إلى 8 نقاط لحسم لقب الدوري، بينما وصل فيوتشر إلى 58 نقطة في المركز الثالث.

كان الأهلي الأخطر على مرمى فيوتشر وكاد الأحمر يسجل أكثر من هدف عن طريق بيرسي تاو وأحمد قندوسي.

وألغى الحكم محمود البنا هدف للأهلي في الدقيقة 40 أحرزه ياسر إبراهيم، ولكن بعد العودة لتقنية الفار أثبتت وجود على معلول في موقف متسلل قبل تمرير الكره لياسر إبراهيم.

كما ألغى الحكم هدفا لفيوتشر بداعي التسلل أحرزه أحمد عاطف.

وفي الشوط الثاني دفع مارسيل كولر الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة بدلا من محمود كهربا وأحمد قندوسي لتنشيط الهجوم.

كما دفع باللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو بدلا من أليو ديانج في الدقيقة 80.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فيوتشر بعد قليل على ملعب الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي .

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي.

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، علي الفيل، طارق طه، باسم علي.

خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، غنام محمد.