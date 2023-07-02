إحالة المتهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة آخر بالمرج للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل أحد الأشخاص لسرقته والشروع في قتل آخر بمنطقة المرج إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم عليه.

وصدر القرار في القضية رقم 23875 لسنة 2022 جنايات المرج والمقيدة برقم 4165 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد. س، 26 عامًا، بائع متجول في 28 سبتمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه محمد.ع عمدًا بعد أن أنهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي جنحة أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة المجني عليه إبراهيم ع ليلًا بالطريق العام وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر قبله سلاحه الأبيض فسدد به ضربات أحدثت عدة إصابات إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته وفراره من مسرح الواقعة.